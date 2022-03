Renault zet activiteiten stop in fabriek in Moskou na oproep van Zelenski

Een Renault in de showroom in Moskou. — © REUTERS

De Franse autofabrikant Renault heeft woensdagavond aangekondigd dat het onmiddellijk de “activiteiten in de Renault-fabriek in Moskou” opschort. Eerder op de dag hadden Oekraïense topdiplomaten opgeroepen tot een wereldwijde boycot tegen het automerk.

“Stop met het sponsoren van de Russische oorlogsmachine. Stop met het financieren van moorden op kinderen en vrouwen, verkrachtingen. Iedereen moet eraan herinnerd worden dat waarden meer waard zijn dan winsten.”

Met die woorden richtte de Oekraïense president Volodimir Zelenski zich tijdens een videotoespraak in het Franse parlement tot Franse bedrijven die nog actief zijn in Rusland. Hij noemde autobouwer Renault daarbij expliciet.

Rusland is de op één na grootste afzetmarkt van Renault en is er verbonden met Rostoc, geleid door een bondgenoot van Russisch president Poetin.

Later op de dag riep het hoofd van de Oekraïense diplomatie nog op tot een wereldwijde boycot tegen het automerk. Maar Renault reageerde woensdagavond: “De activiteiten van de Renault-fabriek in Moskou worden vanaf deze dag opgeschort”, klinkt het in een mededeling van de groep na een bijeenkomst van de raad van bestuur.

De fabriek produceert de SUV’s Dacia Duster, Renault Kaptur, Renault Arkana en Nissan Terrano. Het melde ook dat het “de opties bekijkt wat betreft de participatie” in de Russische dochteronderneming AvtoVAZ. Die verkocht in 2021 bijna 500.000 voertuigen in Rusland, waardoor het land de op een na grootste markt is na Europa. (blg)