Engie: verlenging kerncentrales pas voor 2027

We hoeven tussen 2025 en 2027 niet te rekenen op de twee kerncentrales die we langer willen openhouden. Dat is de boodschap van Engie-topman Thierry Saegeman op een debatavond van zakenkrant De Tijd. Door de late beslissing van de regering zijn er veel obstakels, zegt hij.

“Er is een niet-samendrukbare agenda van vijf jaar voor alle werken”, zegt hij. Dat de kerncentrales tussen 2025 en 207 stilliggen, noemt hij “heel, heel erg waarschijnlijk”. Saegeman vreest voor bijkomende obstakels in de vorm van lastige vergunningsprocedures en een moeizame aankoop van uranium. Bovendien moet Engie de vijf oudste kerncentrales, die wél dichtgaan, in diezelfde periode ook ontmantelen. “Hebben we daarvoor genoeg competente mensen?”

Engie waarschuwt al langer dat het niet evident is om de centrales langer te laten werken. De boodschap van de topman toont aan dat het moeilijke onderhandelingen zullen worden voor de regering. Die besliste om als back-up wel twee gascentrales te bouwen, voor de overgangsperiode.