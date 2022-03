Archeologen graven duizend jaar oud graf van chirurg op in Peru

Archeologen hebben woensdag bekendgemaakt dat ze een duizend jaar oud graf hebben ontdekt van een chirurg uit de pre-Incaperiode, in een tempel in het noorden van Peru. “We zijn erin geslaagd om het meer dan duizend jaar oude graf op te graven van een persoon die de functie vervulde van chirurg in de Sicancultuur”, vertelde archeoloog Carlos Elera aan AFP.

De ontdekking vond eind 2021 plaats in de mausoleumtempel Las Ventanas, in het historische heiligdom Bosque de Pomac, in de regio Lambayeque, 800 km ten noorden van Lima.

“De bewuste persoon was een specialist in schedelboringen en zijn chirurgische instrumenten waren bedoeld voor alles wat te maken had met menselijke schedelchirurgie”, zei Elera.

De Sicancultuur was een precolumbiaanse cultuur die van 750 tot 1375 bestond in het noordwesten van Peru. Ze wordt ook wel de Lambayeque-cultuur genoemd, omdat haar centrum zich in de gelijknamige regio bevond.

Het graf bevatte onder meer een gouden masker, een groot bronzen borststuk en andere voorwerpen die getuigen van de status van de begraven persoon, die aangetroffen werd in kleermakerszit.

