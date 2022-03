Regering pompt miljard euro extra in Belgisch leger

Minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) krijgt tot het einde van de legislatuur nog eens een miljard euro om te kunnen voldoen aan de vereisten van het militaire NAVO-bondgenootschap, dat met een snelle interventiemacht aan de grenzen met Oekraïne is gemobiliseerd sinds de oorlog er is losgebarsten. Ze was vragende partij voor extra middelen voor de uitbouw van een cybersecuritymacht in het Belgische leger. Maar er moeten ook dringend stocks worden aangevuld, want jarenlange besparingen hebben hun tol geëist. Dat schrijft De Tijd donderdag.