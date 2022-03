Twee jongste kerncentrales pas klaar in 2027? “Ik maak me ernstig zorgen, beslissing komt te laat”

Door de late beslissing van de federale regering om de twee jongste kerncentrales langer open te houden zullen die pas in 2027 klaar zijn. Dat zei Thierry Saegeman, de CEO van Engie België, in het een debat met De Tijd.

De CEO van het energiebedrijf Engie België, Thierry Saegeman, maakt zich ernstig zorgen over de beslissing van de federale regering om twee kerncentrales tot 2035 open te houden. “We zeggen al twee jaar dat die beslissing te laat komt door de obstakels die we al vaak beschreven hebben”, zei hij in het debat.

Door de late beslissing vreest Saegeman dat de kerncentrales pas klaar zijn in 2027. “We rekenen nog altijd op een periode van vijf jaar voor alle werken.” Bovendien is het volgens hem “heel, heel erg waarschijnlijk” dat de centrales tussen 2025 en 2027 stilliggen voor de aanpassingswerken. “En dan moeten de werkzaamheden en de studies nog beginnen om aan alle vereisten te voldoen.”

De obstakels waarnaar Saegeman verwijst, zijn de aankoop van uranium, de aanpassing van de wet op de kernuitstap, en de lastige vergunningsprocedure. “Actiegroepen als Tegengas, Stop Nucleair of Greenpeace hebben gezegd dat ze elke beslissing zullen aanvechten. En het is zelfs nog complexer: de werkzaamheden voor de verlenging zullen samenvallen met die van de ontmanteling van de eerste vijf kerncentrales. Ik maak me er ernstige zorgen over hoe we dat gaan doen. Hebben we genoeg competente mensen? Wat vinden onze aannemers daarvan?”