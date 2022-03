Rouwkapel voor brandweerman die omkwam in brand Sheratonhotel in Brussel

In de brandweerkazerne in de Helihavenlaan in Brussel kan donderdag, van 11 tot 15.30 uur, een laatste eer bewezen worden aan de brandweerman die vorige woensdag omkwam in de brand in het Sheratonhotel in Brussel. Dat zegt Walter Derieuw, woordvoerder van de brandweer van Brussel. In de kazerne werd woensdag een rouwkapel ingericht. De begrafenis vindt zaterdag plaats in de Basiliek van Koekelberg, van 9 tot 11 uur, in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van het paleis en van verschillende politici.