Waarom Joe Biden de eerste Amerikaanse president op een EU-top wordt

Donderdagmiddag zal Joe Biden als eerste Amerikaanse president ooit aanschuiven als gast op een top van de staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie. Zijn aanwezigheid zet vooral in de verf hoe hecht de samenwerking in de confrontatie met de Russische agressor in Oekraïne is, maar sommigen in Europa zijn ook beducht voor een Amerikaanse forcing voor bijkomende sancties tegen het Kremlin.

Na de toppen van de NAVO en de G7 zal Biden donderdagmiddag omstreeks 16 uur aan het Europa-gebouw arriveren, waar hij een kort onderhoud met voorzitter Charles Michel zal hebben. Om 16.30 uur gaat dan een historische Europese Raad van start, want het is de eerste keer dat een Amerikaanse president als gast aanwezig zal zijn tijdens een vergadering van de staatshoofden en regeringsleiders van de 27 lidstaten. Een jaar eerder nam Biden ook al eens deel, maar dat was via een videolink.

Oekraïne

Waar Biden met de NAVO-partners het militaire antwoord op de Russische invasie van Oekraïne zal bespreken, ligt de focus in de besprekingen met de EU op de ondersteuning van Oekraïne en de ongeziene economische en financiële sancties die de VS, de EU en andere bondgenoten in stelling hebben gebracht tegen Moskou. Ze zullen van gedachten wisselen over potentiële achterpoortjes en omzeilingen van deze sancties via derde landen, maar sommigen houden er ook rekening mee dat de Amerikaanse president de druk opvoert om bijkomende sancties te treffen.

Dan gaat het al snel over de ultieme zet om Rusland droog te leggen: een embargo op olie en gas. Washington handhaaft zo’n verbod al, maar de VS zijn dan ook veel minder afhankelijk van deze import dan sommige Europese landen. De Duitse bondskanselier Olaf Scholz waarschuwde woensdag nog voor een nieuwe recessie en massaal banenverlies indien de kraan te abrupt wordt dichtgedraaid. “De EU is een realiteit met verschillende lidstaten. Het zal goed zijn voor Biden om deze verschillende visies te zien”, observeerde een Europese topfunctionaris.

De Europeanen rekenen intussen op Amerikaanse hulp om hun afhankelijkheid van Russische olie en gas zo snel mogelijk af te bouwen. Europees Commissievoorzitter Ursula Von der Leyen meldde alvast dat ze met Biden wil praten over de Amerikaanse leveringen van LNG naar Europa in de komende maanden en over engagementen voor bijkomende leveringen voor de volgende twee winters. Mogeljk wordt ook van gedachten gewisseld over de opvang van oorlogsvluchtelingen. Zo is er sprake van een luchtbrug om vluchtelingen ook naar de VS en Canada te brengen.

Zonder Biden

Omstreeks 18 uur zou Biden de Europese Raad verlaten. Een gemeenschappelijke verklaring of persconferentie is vooralsnog niet gepland. De Europeanen zetten hun besprekingen over de oorlog in Oekraïne dan onder elkaar verder, waarbij opnieuw een videoverbinding wordt gelegd met president Volodimir Zelenski in Kiev. Ze zullen hem onder meer een donorconferentie en een trustfonds aanbieden. Tenslotte buigen de Europese leiders zich over de voorbereiding van een top met China, een nauwe partner van Moskou en een sleutelspeler in de nieuwe geopolitieke krachtmeting die met de Russische invasie is losgebarsten.

Op vrijdag voorziet Michel, wiens mandaat tijdens de top met 2,5 jaar verlengd zal worden tot december 2024, een debat over het energiebeleid. Naast de afbouw van de afhankelijkheid van Rusland en de zoektocht naar nieuwe leveranciers zal er veel aandacht zijn voor de torenhoge prijzen op de markt. Verscheidene leiders vragen een interventie, zoals een plafonnering van de gasprijzen, maar daarover bestaat momenteel geen eensgezindheid. In de ontwerpconclusies van de top is er wel steun voor de idee om samen gas aan te kopen om de prijs te drukken.

Ook het Europese defensiebeleid passeert opnieuw de revue. De regeringsleiders zullen hun steun betuigen voor de nieuwe strategische veiligheidsvisie die begin deze week is goedgekeurd, met onder meer de oprichting van een eigen, 5.000 man sterke snelle reactiemacht. Tenslotte zullen ze een balans opmaken van de stand van de Europese economie in deze woelige tijden, die bezwaard worden door een hoge inflatie, zware inputkosten en stijgende voedselprijzen.