Amerikaanse staat Idaho keurt draconische arbortuswet goed

De wet is woensdag ondertekend door de gouverneur en laat de families van vrouwen die een zwangerschapsonderbreking ondergingen – net als de vaders van de foetus, ook al was die voortgekomen uit een verkrachting – toe om een klacht in te dienen tegen de ziekenhuizen of artsen die de ingreep hebben uitgevoerd. De wet is gemodelleerd naar een soortgelijke wetgeving die heel wat verontwaardiging veroorzaakte in Texas.

De gouverneur van Idaho, Brad Little, stelt een hevig voorvechter te zijn van de rechten van ongeboren baby’s. Wel zei hij verontrust te zijn dat de wet onbedoelde gevolgen zal hebben, en onder andere “ongrondwettelijk” zou zijn. Particuliere burgers machtigen om hevige boetes op te leggen “met het doel om onderzoek door een gerechtshof te vermijden, ondermijnt onze grondwettelijke bestuursvorm en verzwakt onze collectieve vrijheden”, aldus Little.

De wet in Texas kreeg hevige kritiek van mensenrechtenorganisaties en zelfs het Witte Huis. “In de zes afgelopen maanden heeft de wet van Texas erg negatieve gevolgen gehad, door vrouwen te dwingen honderden kilometer af te leggen om toegang te hebben tot verzorging”, zei Jen Psaki, woordvoerster van het Witte Huis. Volgens haar hebben zulke wetten een zware impact op vrouwen met een laag inkomen en die in landelijke gebieden wonen.