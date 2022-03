Je verwacht het niet meteen van Jan Vertonghen: Rode Duivel scoort met heerlijke rabona op training bij Benfica

Op zijn 34ste presteert Jan Vertonghen nog steeds op een hoog niveau. De recordinternational van de Rode Duivels - met 136 caps - is deze week niet in België met de nationale ploeg en dus traint hij gewoon verder met zijn club Benfica. Tijdens de training van woensdag maakte hij een juweeltje van een doelpunt: een echte spitsenactie, afgerond met een rabona.

Vertonghen was terecht trots en deelde de video van de fraaie actie op zijn sociale media:

Bondscoach Roberto Martinez riep alleen Rode Duivels met minder dan 50 caps op voor de oefeninterlands tegen Ierland en Burkina Faso. Daarmee wilde de Spanjaard de meer ervaren spelers wat rust en tijd met hun familie gunnen. Begin juni, wanneer profvoetballers gewoonlijk van vakantie genieten in jaren zonder EK of WK, volgen er nog vier (!) duels in de Nations League.