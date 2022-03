OVERZICHT. Dit gebeurde vannacht in Oekraïne

Vandaag is het een maand geleden dat de oorlog in Oekraïne begon. President Zelenski riep burgers wereldwijd naar aanleiding daarvan op om te protesteren in naam van de vrede.

De Amerikaanse president Joe Biden is vandaag in ons land om een speciale NAVO-top, G7-top en Europese top bij te wonen over de situatie in Oekraïne. Zelenski zei hierover dat hij hoopt dat er “betekenisvolle stappen” worden gezet. “Nu zullen we zien wie onze vrienden zijn, en wie ons heeft verraden voor geld”, klonk het.