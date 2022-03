Melikan Kucam in beroep tegen veroordeling voor uitkeringsfraude

Voormalig Mechels N-VA-gemeenteraadslid Melikan Kucam en zijn partner gaan beiden in beroep tegen hun veroordeling tot zes maanden met uitstel voor uitkeringsfraude. Dat bevestigt de advocaat van de vrouw.

De correctionele rechtbank van Mechelen achtte de twee vorige maand schuldig aan domicilie-en uitkeringsfraude. Beiden kregen zes maanden cel met uitstel en een boete van 4.800 euro. Er werd ook 5.000 euro verbeurd verklaard.

Het dossier werd opgestart tijdens het onderzoek naar de fraude met visa, een dossier dat in Antwerpen voor het hof van beroep wordt gevoerd. Tijdens het onderzoek bleek dat het koppel, dat al twintig jaar samen was maar nooit trouwde, op andere adressen gedomicilieerd stond. Op die manier ontving de partner van Kucam verschillende uitkeringen als alleenstaande, terwijl ze volgens het onderzoek gewoon samenwoonde met haar partner.

De rechtbank meent dat de feiten bewezen zijn voor de periode van 30 april 2015 tot en met 15 januari 2019. Het gaat onder andere om kindergeld, werkloosheidsuitkeringen en ziekte-uitkeringen. VUTG en het Vlaams Neutraal Ziekenfonds stelden zich burgerlijke partij. VUTG kreeg een schadevergoeding van 7.932,45 euro toegewezen, het Vlaams Neutraal Ziekenfonds kreeg 9.523,80 euro toegewezen.

De twee gaan nu in beroep tegen het vonnis. Op 1 april wordt in Antwerpen de beroepsprocedure in het dossier van de humanitaire visa gepleit.