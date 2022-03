Roger Cox, de advocaat die Shell op de knieën kreeg: “Corona en deze oorlog zullen de klimaatzaak niet verdringen”

Hij dwong de Nederlandse overheid én oliegigant Shell op de knieën in de rechtbank. De man die ooit zijn strijd begon na het zien van de klimaatfilm van Al Gore, is nu zelf het onderwerp van een documentaire van Nic Balthazar die vanavond in première gaat in Leuven. Gesprek met Roger Cox (54), de juridische peetvader van het klimaat, over de strijd die ook in tijden van oorlog doorgaat. “Dat we af moeten van fossiele brandstoffen wordt alleen maar nog duidelijker.”