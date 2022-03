Tiger Team: Biden laat rampenplan opmaken voor wanneer Russen “krachtigste wapens” inzetten

Het Witte Huis heeft eind vorige maand, vier dagen nadat de Russische invasie in Oekraïne begon, een geheim team opgericht. Die groep – codenaam ‘Tiger Team’ – moet een rampenplan opstellen voor het geval de Russische president Vladimir Poetin beslist om biologische, chemische of nucleaire wapens in te zetten. Dat meldt de New York Times.