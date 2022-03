“Grootste tegenaanval van deze oorlog”: Oekraïens offensief rondom Kiev lijkt succesvol, “kans reëel dat Russen omsingeld worden”

De weerstand van het Oekraïense leger rondom de hoofdstad Kiev lijkt succesvol. Dat meldt het Britse ministerie van Defensie in een dagelijkse update.

Uit informatie van de Britse inlichtingendiensten blijkt dat de Oekraïense strijdkrachten de druk op Russische troepen ten noordoosten van Kiev flink opvoeren. Burgemeester Vitali Klitsjko benadrukte woensdag al dat “elk gebouw en elke straat verdedigd zullen worden”, en dat “overgave geen optie is”.

LEES OOK. Pas na maand komt Russische afgang naar buiten: dorp verjoeg 400 soldaten en maakte 30 tanks buit

De kleine stad Makariv, zo’n 50 kilometer ten westen van Kiev, zou volgens de Britten bijvoorbeeld al door het Oekraïense leger heroverd zijn. Dat geldt ook voor Moschun, even ten noordwesten van de hoofdstad. In Bucha en Irpin, twee steden net buiten Kiev, is de kans volgens het Britse leger dan ook “reëel” dat de Russische troepen omsingeld kunnen worden.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Het Russische leger kampt ook met “aanzienlijke logistieke en morele problemen”. Volgens een functionaris van het Amerikaanse ministerie van Defensie is er een gebrek aan voedsel, brandstof, en militaire uitrusting. Ook zouden er soldaten met bevriezingsverschijnselen zijn, en kampen de Russische troepen met communicatieproblemen.

LEES OOK. Jonathan Holslag: “De oorlog in Oekraïne is nog maar het voorgerecht”

Een journalist van de Amerikaanse nieuwszender NBC kon in het stadhuis van Kiev praten met twee hooggeplaatste Oekraïense officials, die op een kaart toonden hoe Oekraïense troepen in de afgelopen 24 uur veel gebieden hebben heroverd op de Russen. Het zou gaan om “de grootste tegenaanval van deze oorlog”.