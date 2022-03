E17 in Gentbrugge opnieuw vrij na zwaar ongeval met vrachtwagen en twee auto’s

Het ongeval gebeurde rond 8 uur in de richting van Antwerpen. De oorzaak is nog niet duidelijk, maar een vrachtwagen kwam er in aanrijding met een personenwagen. Die wagen botste tegen de middenberm en raakte dan nog een andere auto. De bestuurder van de eerste wagen zat gekneld en werd na bevrijding naar het ziekenhuis gebracht. De ernst van de verwondingen is nog niet duidelijk, maar er was geen levensgevaar.

De snelweg was een tijdlang volledig versperd. Rond 9 uur werd één rijstrook vrijgemaakt en rond 9.45 uur waren alle rijstroken beschikbaar. Er stond een file vanaf De Pinte en de wachttijd liep op tot 45 minuten.