Motorrijder in kritieke toestand na zwaar verkeersongeval in Rijkevorsel

Bij een zwaar verkeersongeval op Gammel in Rijkevorsel is woensdagavond rond 22.15 uur een motorrijder levensgevaarlijk gewond geraakt.

Volgens de eerste vaststellingen kon de motorrijder een auto die de weg kwam opgereden, niet meer ontwijken. De motorrijder belandde onder de auto. De motor kwam een eind verder in de berm tot stilstand.

Het slachtoffer werd na reanimatie ter plaatse in zeer kritieke toestand overgebracht naar een gespecialiseerd ziekenhuis in Antwerpen. De bestuurder van de auto was in shock. Gammel, dat is de baan van Rijkevorsel naar Hoogstraten, was urenlang afgesloten voor het verkeer.

© Marc Peeters

(mph)