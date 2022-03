“Lachgas gevonden in wagen van bestuurder die carnavalsdrama in Strépy veroorzaakte”

In de wagen van Paolo F., de bestuurder die zondagochtend een groep carnavalisten aanreed in Strépy, is een capsule lachgas ontdekt. Dat meldt Sudinfo.

Het parket van Bergen wil die informatie voorlopig bevestigen noch ontkennen, maar volgens bronnen van Sudinfo werd een capsule lachgas – dat gebruikt wordt als recreatieve drug – gevonden in de wagen van Paolo F.. Volgens de advocaat van de man had zijn cliënt op het moment van de aanrijding geen lachgas gebruikt.

F. moest meteen na zijn aanhouding zondagochtend een ademtest en een speekseltest afleggen. Uit de ademanalyse bleek hij licht boven het toegestane alcoholpromillage te blazen, de speekseltest – die een indicatie moet geven van de aanwezigheid van verdovende middelen – bleek negatief. Maar er werd op datzelfde moment ook een bloedstaal afgenomen. De resultaten daarvan zijn pas over enkele dagen bekend.

“Het grote probleem met lachgas is dat het heel moeilijk op te sporen is in het bloed”, zegt Michaël Hogge van Eurotox, de vereniging van Europese toxicologen. “De speekseltest die door de politie wordt gebruikt, kan het niet detecteren. En het product blijft niet lang aanwezig in het bloed.”

Niet verboden

“Het gebruik van lachgas is ook niet specifiek verboden voor bestuurders”, aldus woordvoerder Benoît Godart van Vias bij Sudinfo, “maar het veroorzaakt wel heel kort een zekere staat van dronkenschap, het is dan ook erg gevaarlijk om te rijden terwijl je het hebt ingeademd ”.

