Nederlanders testen middel om koeien minder winden te laten produceren

De Europese Unie keurde in februari het middel Bovaer goed, dat is ontwikkeld door speciaalchemiebedrijf DSM. Nu wordt in samenwerking met zuivelbedrijf FrieslandCampina en voerproducent Agrifirm een grote proef opgezet. Volgens topman Hein Schumacher van FrieslandCampina is beperking van de broeikasgasuitstoot van koeien een van de routes om het klimaatdoel te halen. Hij is blij dat de aangesloten veehouders als eerste een “waardevolle praktijkervaring” met het middel mogen opdoen. Agrifirm zal het voedingssupplement aan de deelnemende boeren leveren.

DSM zei eerder grote kansen te zien voor Bovaer. Het bedrijf maakt ingrediënten voor voedingsmiddelen en supplementen en sloot eerder al een deal met het grote Braziliaanse vleesconcern JBS voor de levering van het middel. Om genoeg van het middel te kunnen produceren is DSM bezig met de ontwikkeling van een fabriek in Schotland.

Volgens DSM hoeft slechts een kwart theelepel Bovaer per dag per koe in het voer te worden gemengd om de methaanuitstoot met gemiddeld 30 procent omlaag te krijgen. Het voeradditief draagt direct bij aan een aanzienlijke vermindering van de ecologische voetafdruk van vlees-, melk- en zuivelproducten, aldus DSM. Het bedrijf heeft tien jaar aan Bovaer gewerkt. Eerder werd het middel al voor gebruik goedgekeurd in Brazilië en Chili.