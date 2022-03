Antwerps meldpunt voor drugslocaties leverde al vondst van twee plantages op

Het Antwerpse online meldpunt voor drugslocaties zoals cannabisplantages, drugslabo’s en het dumpen of lozen van chemisch afval leverde sinds de start in december al de vondst van twee cannabisplantages op. Dat maakte het parket van Antwerpen bekend. In totaal kwamen er vijftig meldingen binnen.

Het meldpunt www.drugsplantageontdekt.be is een gezamenlijk initiatief van het openbaar ministerie, de verschillende politiediensten in de provincie Antwerpen en gouverneur Cathy Berx. Burgers die een verdachte situatie opmerken die mogelijk gelinkt is aan drugsproductie, kunnen daar via de website op een eenvoudige, laagdrempelige en anonieme manier melding van doen. Dat helpt volgens de initiatiefnemers de politiediensten om snel en gericht op te treden.

Bezoekers van de site vinden er ook tips over hoe je verdachte elementen kan herkennen die op de aanwezigheid van een cannabisplantage, drugslabo of dumpplaats voor chemisch drugsafval kunnen wijzen. Vervolgens kan je een melding doen in een online formulier. Sinds de lancering in december kon de website rekenen op bijna 6.500 bezoekers. Vijftig mensen vulden al het online formulier in.

Twee van de meldingen leidden de voorbije maanden rechtstreeks tot de vondst van een cannabisplantage. Vijf andere meldingen worden nog onderzocht.