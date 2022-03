Jongeman (19) overvalt kapsalon en kledingwinkel in Leuven

De jongeman werd dinsdagnamiddag opgepakt. Kort voordien, omstreeks 16.40 uur, was hij kledingwinkel Essentiel in de Vaartstraat binnengestapt en had tegen de winkelmedewerkster gezegd dat hij een mes bij had en de inhoud van de kassa wilde. De winkelmedewerkster begon echter om hulp te roepen, waarna de jonge overvaller zonder buit op de vlucht sloeg.

De winkelmedewerkster verwittigde de politie, en een politiepatrouille kon even later iemand staande houden die aan de persoonsbeschrijving voldeed. De 19-jarige uit Tienen gaf meteen de feiten toe en bekende dat hij een dag eerder ook een overval had gepleegd op kapsalon Liberty Hair in de Vital Decosterstraat. Ook daar liet hij verstaan een mes bij zich te hebben, waarna hij de inhoud van de kassa kon buitmaken.

Het parket vorderde een gerechtelijk onderzoek tegen de jongeman op verdenking van diefstal met geweld of bedreiging. Na voorleiding bij de onderzoeksrechter werd de jongeman vrijgelaten onder voorwaarden.