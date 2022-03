Dick Advocaat (74) nog niet op pensioen: Utrecht stelt voormalig Belgisch bondscoach aan als ‘klankbord’

“Dick kent de club natuurlijk en heeft ook al eerder met Rick samengewerkt”, klinkt het op de clubwebsite van FC Utrecht. “Het was een nadrukkelijke wens van Rick om Dick toe te voegen aan de staf, zodat hij een extra mogelijkheid om te klankborden heeft. We zijn blij dat Dick paraat staat met zijn jarenlange ervaring.”

Advocaat was in het seizoen 2018-2019 hoofdtrainer van FC Utrecht. Onder zijn leiding plaatste de ploeg zich via de play-offs voor Europees voetbal. Advocaat werkte daarna ook nog bij Feyenoord en hij was bondscoach van Irak. Eind november legde hij daar zijn functie neer.

Tussen oktober 2009 en april 2010 had Advocaat de Rode Duivels onder zijn hoede. Onder Advocaat verloren de Rode Duivels twee keer en wonnen ze drie keer, tot hij zijn contract in april 2010 zelf verbrak. Hij combineerde zijn functie destijds als bondscoach met trainerschap bij AZ. In de zomer van 2010 werd hij bondscoach van Rusland.