Nederlandse gemeente al wekenlang geteisterd door ketchupterreur: auto’s en woningen massaal besmeurd

Ketchup. Overal ketchup. Of curry. Op straat, op muren, op reclameborden. In het Nederlandse Grubbenvorst, nabij Venlo, heeft menig autobezitter al een hele fles van het rode spul van zijn of haar voertuig af moeten schrobben.

In de plaatselijke supermarkt van Grubbenvorst was het rek met goedkope, grote ketchupflessen woensdag verdacht leeg. Er stonden maar twee exemplaren, constateren medewerksters. Ook het rek met kleine ketchupflessen is allesbehalve vol. Op weg naar hun werk hebben de dames gezien waar al die saus is gebleven: op wegen, muren, ramen, verkeersborden en auto’s in het dorp. Menig leeggeknepen ketchupfles ligt nog op straat. Iemand in Grubbenvorst heeft een nogal smerige hobby: het dorp vol kliederen met ketchup.

Een vrouw die zojuist nog een met ketchup getekend fallussymbool van de weg heeft geschrobd, kan er wel om lachen. Al blijft het vies, saus tegen de muren van auto’s, winkels en woningen. Getroffen bolides krijgen de ene keer een complete fles over zich heen, soms blijft het bij een streep saus in het voorbijlopen. Een vrouw die dat laatste is overkomen, laat meteen wat foto’s van haar besmeurde auto zien. Ze wil niet met naam in de krant bij een verhaal over iets wat duidelijk een kwajongensstreek moet zijn. In haar geval zat er trouwens geen ketchup maar curry op de auto. Ach, even een sopje erover en klaar. Er gebeuren ergere dingen.

Toch heeft Grubbenvorst nu al een paar weken last van ‘ketchup-gate’. Voor zover bekend begon het met verkiezingsborden. Menig inwoner dacht daardoor aanvankelijk dat de foto’s van al die politici bij iemand als een rode lap op een stier werkten. Maar dit keer ligt het eens niet aan de politiek. “We verdenken een groep jongeren, hebben een vermoeden om wie het gaat en gaan de zaak snel oppakken”, meldt de politie. Ook bij de supermarkt wordt over maatregelen nagedacht. Geen ketchup aan jongeren verkopen, misschien? Best vreemd. Maar het zou zomaar eens kunnen.