DE STEM VAN DE MOORDENAAR – Afl 1. “Ze kan nu niet meer babbelen, zei hij. En hij haakte in”

Op een woensdagavond in september 2019 vertrekt Lindsay Reygaerts aan de delicatessenzaak in Oudenaarde waar ze werkt. Ze probeert vanuit de auto haar moeder op te bellen, maar ze krijgt een onbekende man aan de lijn. Die vertelt haar dat Lena niet aan de telefoon kan komen. En hij haakt in. Twee dagen later blijkt dat Lena en haar partner Henri net op dat moment werden vermoord…

De Stem van de Moordenaar is een true crime-podcastreeks van Het Nieuwsblad en De Stemmen van Assisen. Journalist Cedric Lagast gaat op zoek naar antwoorden, aan de hand van getuigenissen en elementen uit het gerechtelijke dossier.

