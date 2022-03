N-VA is tegen afschaffing van getuigschrift basisonderwijs voor kandidaat-militairen: “Kunnen lezen, schrijven en rekenen is toch absoluut minimum”

Als het van minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) afhangt, hoeven kandidaat-vrijwilligers bij het leger voortaan niet langer een getuigschrift kunnen voorleggen dat bewijst dat ze het basisonderwijs hebben beëindigd. Dat blijkt uit een wetsontwerp dat de minister in de Kamer heeft ingediend. N-VA vindt dat een slecht idee.

Vandaag geldt het getuigschrift lager onderwijs als vorwaarde om kandidaat-vrijwilliger te kunnen worden bij het leger. Minister Dedonder wil die studievoorwaarde afschaffen. Op die manier wil ze er mee voor zorgen dat Defensie een loopbaanperspectief biedt voor mensen die weliswaar aan de leerplicht hebben voldaan, maar toch geen getuigschrift op zak hebben.

De afschaffing kadert ook in de ambitie van de minister om van Defensie een middel voor sociale promotie te maken. Dedonder vindt dat getuigschrift overigens een “administratieve formaliteit zonder meerwaarde. De verwachte competenties van een sollicitant kandidaat-vrijwilliger worden immers voldoende getest aan de hand van de voorziene selectieproeven”, staat te lezen in de wettekst.

Oppositiepartij N-VA gaat niet akkoord met die afschaffing. “Het schrappen van het getuigschrift lager onderwijs is een slecht idee. Dit getuigschrift biedt de garantie dat toch minstens de eindtermen lager onderwijs behaald zijn. Kunnen lezen, schrijven, rekenen, begrijpend lezen in een van onze landstalen is toch een absoluut minimum minimorum om militair te worden”, stelt Kamerlid Theo Francken.

De vraag rijst voor de Vlaams-nationalisten of al die competenties allemaal getest worden bij de ingangsproeven. “De PS lijkt van Defensie eerder een sociale tewerkstellingsbatterij te willen maken dan een strijdbaar leger van de toekomst. Iedereen geraakt binnen. 10.000 nieuwe militairen aanwerven op vier jaar tijd is quasi onmogelijk, maar daarvoor moet de lat nog niet op de grond gelegd worden”, besluit N-VA.