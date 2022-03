DE STEM VAN DE MOORDENAAR – Afl 2. “De stem was niet van Benny. Ik ben er zeker van”

Na het verschrikkelijke nieuws van haar ouders, krijgt Lindsay nog een schok te verwerken: ook haar broer Benny is overleden. Hij is allicht op dezelfde dag om het leven gekomen, en werd gevonden in de Schelde. Wat is er die dag in Thimougies gebeurd? En hebben de twee overlijdens met elkaar te maken?

De Stem van de Moordenaar is een true crime-podcastreeks van Het Nieuwsblad en De Stemmen van Assisen. Journalist Cedric Lagast gaat op zoek naar antwoorden, aan de hand van getuigenissen en elementen uit het gerechtelijke dossier.

Beluister De Stem van de Moordenaar via de Nieuwsblad-app of via de gekende podcastkanalen van Spotify, Apple en Google.