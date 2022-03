Sciensano waarschuwt: “Berkenseizoen is begonnen, en lijkt steeds intensiever te worden”

Voor allergielijders is die irritante tijd van het jaar weer daar: volgens Sciensano is het berkenseizoen weer gestart. “De bloei van de berk is begonnen en stoot stuifmeel uit dat zeer allergeen is”, klinkt het bij AirAllergy, het nationaal aërobiologisch meetnet.

Sinds maandag 21 maart zijn de concentraties berkenpollen in de lucht gestegen, aldus Sciensano. “Afgelopen maandag en dinsdag werden respectievelijk 4 en 23 korrels berkenstuifmeel per kubieke meter lucht in Brussel gemeten. We verwachten dat deze dagelijkse concentraties de komende dagen verder zullen oplopen, omdat de bloemen tot volle bloei komen en de weersvoorspellingen optimaal zijn voor de verspreiding van pollen in de lucht”, aldus dienstverantwoordelijke Ann Packeu.“Het risico op allergie zal hierdoor toenemen. Boven de kritische drempel van 80 berkenstuifmeelkorrels per kubieke meter lucht, zullen de meeste allergiepatiënten symptomen ontwikkelen.” Minstens 1 op 10 mensen in België zou allergisch zijn voor dit soort stuifmeel. Voor de allergische bevolking betekent de stuifmeelgolf van de berk het begin van een heleboel onaangename klachten.

Het berkenseizoen is relatief vroeg dit jaar. “Het is moeilijk te voorspellen of dit seizoen even intens zal zijn als vorig jaar, omdat de hoeveelheid stuifmeel die jaarlijks wordt uitgestoten (zoals bij de meeste bomen het geval is) sterk varieert en soortspecifiek is”, aldus Sciensano. “Net als voor de els en hazelaar het geval is, lijkt het berkenseizoen op lange termijn steeds intensiever te worden. Dit verschijnsel, dat samenhangt met de geleidelijke stijging van de temperatuur, wordt ook elders in Europa waargenomen.”