Frans gezin springt samen van balkon op zevende verdieping van flatgebouw in Zwitserse stad Montreux

De politie van de Zwitserse stad Montreux heeft melding gemaakt van de zelfmoord van een gezin dat van een balkon op de zevende verdieping van een appartementsgebouw is gesprongen. Volgens de politie gaat het om een Frans gezin, een vader, een moeder, haar zus en de twee kinderen van het echtpaar. De 8-jarige dochter is onder de doden, de 15-jarige zoon heeft de sprong overleefd, maar is in kritieke toestand in een ziekenhuis opgenomen.