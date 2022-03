Lichaamsresten gevonden tussen puin van neergestort Chinees vliegtuig, maar nog steeds geen verklaring voor tragedie

De Chinese reddingsdiensten hebben menselijke resten gevonden tussen het puin van het vliegtuig dat maandag neerstortte in het zuidwesten van het land. Dat melden verschillende Chinese staatsmedia.

De Chinese autoriteiten hebben nog geen officiële dodentol bekendgemaakt, maar de kans lijkt klein dat één van de 132 inzittenden de crash overleefde. De onderzoekers hebben nog steeds geen duidelijkheid over de reden waarom het vliegtuig maandag plots in een bijna volledig verticale duikvlucht neerstortte. Alle hoop is nu gevestigd op de zwarte doos van het toestel, die woensdag werd teruggevonden. De doos werd naar Peking overgebracht voor analyse.

De Chinese luchtvaart heeft een sterke reputatie op het vlak van veiligheid. President Xi Jinping heeft alvast een grootschalig onderzoek naar de tragedie bevolen. Voor zover bekend waren er geen technische problemen met het toestel, ging het om een ervaren bemanning, en kunnen ook de weersomstandigheden de crash niet verklaren.