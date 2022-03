Zes op tien Vlamingen hebben vertrouwen in berichtgeving van nieuwsprogramma’s op tv

Negenenvijftig procent van de volwassen bevolking in het Vlaamse Gewest gaf eind 2021 aan (heel) veel vertrouwen te hebben in de berichtgeving van nieuwsprogramma’s op televisie. Het vertrouwen in de berichtgeving van nieuwsprogramma’s op de radio en van kranten (print en online) lag met 56 en 49 procent iets lager. Het minste vertrouwen is er in nieuwsberichten op nieuwswebsites op het internet (29 procent) en op sociale media (11 procent). Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen.

Negenzestig procent van de hooggeschoolden heeft (heel) veel vertrouwen in de berichtgeving van nieuwsprogramma’s op televisie en radio, en 62 procent van deze groep heeft (heel) veel vertrouwen in de berichtgeving van kranten.

Laaggeschoolden hebben meer vertrouwen dan hooggeschoolden in de berichtgeving op sociale media: bij laaggeschoolden gaat het om 14 procent, bij hooggeschoolden om 7 procent.

Ruim meer dan 50 procent van alle leeftijdsgroepen heeft (heel) veel vertrouwen in de berichtgeving van televisie en radio en ruim meer dan 40 procent van alle leeftijdsgroepen in de berichtgeving van kranten. Vrouwen hebben telkens een fractie meer vertrouwen dan mannen in de respectieve mediakanalen, enkel niet in de sociale media. Deze verschillen zijn statistisch niet significant, geeft Statistiek Vlaanderen aan dat zich baseert op de regelmatige bevraging bij een staal van 6.000 volwassen inwoners van het Vlaams Gewest. Over het vertrouwen in de media zijn geen vergelijkbare cijfers voor de periode voor 2021.