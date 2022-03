Liftende vrouw betrapt met rugzak... met middeleeuws wapen

Rond 19.55 uur zag de patrouille in de Kromfortstraat in Adinkerke, de weg met de brug boven de E40, een liftende vrouw staan die in Calais wilde raken. De 55-jarige Franse vrouw duwde een overvolle boodschappentrolley voor zich uit en droeg een overvolle rugzak. De politie besloot om haar te controleren.

Bij de identiteitscontrole merkte de ploeg op dat er een voorwerp in de rugzak steekt. Het voorwerp bleek niets minder dan een houten strijdvlegel te zijn, ook beter gekend in de volksmond als een ‘goedendag’.

Het ding meet in totaal 47 cm, heeft een ketting van 13 cm en zowel in het handvat als in de bol zijn klinknagels geslagen. Het voorwerp werd in beslag genomen. De vrouw beweerde dat ze de strijdvlegel in een vuilnisbak in Brussel had gevonden. Het verboden wapen werd in beslag genomen en er werd een pv opgesteld.