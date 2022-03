Waterland-Oudeman

Even was hij het nieuws van de dag. Seingever Luc Van de Vijver (58) uit Waterland-Oudeman werd woensdag in volle finale van Brugge-De Panne omver geknald door Max Kanter, een renner van Movistar. Maar vandaag zit de man alweer vrolijk in koers. “Ik zag Kanter recht op mij afkomen en dan... boem, niks meer.”