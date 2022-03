Voormalig Engels international en topspits Jermain Defoe stopt op 39-jarige leeftijd met voetballen: “Lastige beslissing”

Jermain Defoe (39) stopt per direct met voetballen. De Engelse spits trok op 31 januari nog in laatste instantie van Rangers naar ex-club Sunderland in de Engelse derde klasse, maar moest daar vrede nemen met een rol als invaller.

“Na 22 jaar in het wereldje heb ik besloten om te stoppen met professioneel voetbal”, klinkt het in een open brief van Defoe. “Het is een hele lastige beslissing geweest die ik heb besproken met vrienden en familie. Voetbal zal altijd in mijn bloed zitten en het geeft me trots en voldoening om terug te kijken op de carrière die ik gehad heb. Ik kijk ernaar uit om nu meer tijd te spenderen met mijn vrienden en familie vooraleer ik de volgende stap in mijn carrière zet.”

Wat die volgende stap zal zijn is nog niet duidelijk, maar de spits lijkt wel vastberaden om in de voetbalwereld aan de slag te blijven.

Jermain Defoe staat bekend als een van de meest legendarische spitsen die de Premier League in de 21ste eeuw gekend heeft. Vooral bij Tottenham, waar hij tussen 2006 en 2014 aan de slag was, maakte hij het mooie weer. Defoe deed in 362 optredens voor de Londense club 143 keer de netten trillen. Intussen haalde Defoe 57 caps voor de Engelse nationale ploeg waarin hij twintig keer de weg naar doel vond.