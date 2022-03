Geestelijke vader van de ‘gifjes’ is overleden

Wilhite begon zijn carrière in de jaren ‘80 bij Compuserve, de eerste grote commerciële internetprovider in de Verenigde Staten. Daar creëerde hij in 1987 het ‘Graphics Interchange Format’ (kortweg: GIF), waarmee beelden zodanig gecomprimeerd konden worden zodat ze via het internet verstuurd konden worden.

Doorheen de daaropvolgende decennia werd dat format de geliefkoosde manier waarop surfers korte grappige bewegende animaties naar elkaar doorstuurden. In 2012 werd ‘GIF’ door het Oxford-woordenboek verkozen tot jaar van het woord.

Al die tijd bleef er één fundamentele vraag over: hoe spreek je ‘GIF’ nu eigenlijk uit? In 2013 beslechtte Wilhite dat debat, door te bevestigen dat je het woord in het Engels moet uitspreken met een zachte g, als ‘djif’ dus.

Wilhite kreeg in 2013 een Lifetime Achievement Award bij de uitreiking van de Webby-internetprijzen voor zijn bijdrage aan de internetcultuur. Hij laat een echtgenote, vier stiefkinderen, een zoon, elf kleinkinderen en drie achterkleinkinderen na. En een grote nalatenschap in de populaire cultuur.