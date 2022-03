Wat een invalbeurt! Kaoru Mitoma (Union) trapt Japan tegen Australië met twee goals naar WK in Qatar, Matthew Ryan pijnlijk in de fout

Wat een invalbeurt van Kaoru Mitoma bij Japan tijdens de WK-kwalificatiewedstrijd op het veld van Australië (0-2). De vleugelaanvaller van Union mocht in minuut 84 invallen, scoorde in minuut 89 de openingstreffer en verdubbelde de score in minuut 94. Straf. Dankzij de zege is deelname aan het WK in Qatar een feit voor de Japanners.