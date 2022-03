Echtgenoot overleden Flavienne (57) aangehouden door onderzoeksrechter

Taak B. (59), de echtgenoot van de 57-jarige vrouw die dinsdagavond overleed nadat ze eerder gewond was aangetroffen in haar woning in Willebroek, is door de Mechelse onderzoeksrechter aangehouden. Hij wordt beticht van slagen en verwondingen met de dood tot gevolg.

De man alarmeerde dinsdagavond zelf de politie en hulpdiensten en deelde mee dat er iets met zijn vrouw Flavienne was gebeurd in hun woning in de Jozef Wautersstraat. Het slachtoffer werd ernstig gewond aangetroffen en door de ziekenwagen naar het ziekenhuis overgebracht. Daar bezweek ze echter aan haar verwondingen.

Heel snel rezen vermoedens dat een discussie tussen Taak en zijn vrouw uit de hand is gelopen. Daarbij zou het slachtoffer geduwd zijn en ongelukkig ten val gekomen. Het parket geeft voorlopig geen details vrij over het lopende onderzoek.

De woning werd door de politie verzegeld. — © Theo Derkinderen

Taak B. werd gearresteerd en is woensdagavond voor de onderzoeksrechter in Mechelen geleid. Die besliste om de man aan te houden. Aanvankelijk was er sprake van doodslag, maar de feiten zijn intussen gekwalificeerd als slagen en verwondingen met de dood tot gevolg.

Vrijdag komt de man voor de raadkamer. Die moet over zijn verdere aanhouding beslissen.

