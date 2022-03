Oorlog in Oekraïne doet Belgisch begrotingstekort met 1,5 miljard euro toenemen

Door de oorlog in Oekraïne zou het Belgische bruto binnenlands product dit jaar nog met 2,5 procent groeien, terwijl het planbureau in februari nog uitging van een groei met 3 procent. Het gezamenlijk begrotingstekort zou met 0,28 procent van het bbp achteruitgaan, wat volgens De Bleeker neerkomt op ongeveer 1,5 miljard euro. De federale overheid moet daarvan 1 miljard euro slikken.

Het Monitoringcomité schatte het begrotingstekort voor dit jaar vorige week nog op 4,2 procent van het bbp of 22,4 miljard euro, een verbetering met ruim 1,1 miljard euro sinds de begrotingsopmaak in oktober. In die cijfers werd echter nog geen rekening gehouden met de gevolgen van de oorlog in Oekraïne.

De Bleeker houdt rekening met extra crisisuitgaven de komende periode, onder meer voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen in ons land. Daarnaast wijst ze op de effecten van de sancties die het westen aan Rusland heeft opgelegd en de Russische wedersancties, en de stijgende inflatie die de economische groei kan beknotten. De staatssecretaris wil daar in de begrotingscontrole die normaal gezien eind deze maand afgerond moet zijn zoveel mogelijk rekening mee houden, zegt ze.

Structureel tekort

De Bleeker hamert er wel op dat tegelijkertijd het structurele begrotingstekort moet worden aangepakt, dat al van lang voor de coronapandemie en de Russische invasie in Oekraïne dateert. “Er zijn heel wat uitdagingen die op ons afkomen die niet kunnen wachten, bijvoorbeeld de vergrijzing. Die zal de volgende jaren steeds meer beginnen doorwegen. Daarom is het belangrijk dat we de inspanningen uitvoeren die zijn afgesproken in het regeerakkoord en tijdens de begrotingsopmaak.” Volgens de staatssecretaris is er bijvoorbeeld nog veel mogelijk op het vlak van activering op de arbeidsmarkt.

De nieuwe analyse van het federaal planbureau is nog maar een eerste technische raming van de impact van de oorlog. Het effect op het consumentenvertrouwen is bijvoorbeeld nog niet meegenomen, omdat daarvoor op meer gedetailleerde gegevens van de Nationale Bank wordt gewacht.

Ook groeivertraging eurozone in maart

Ook de groei van de economische activiteit in het eurogebied is in maart afgenomen. De vertraging wordt veroorzaakt door de negatieve economische impact van de Russische invasie. De positieve effecten van de verdere heropening van de economieën na corona worden daarbij overschaduwd door het conflict. Dat zegt S&P Global aan de hand van de resultaten van enquêtes onder inkoopmanagers in de industrie en dienstensectoren.

“De onderzoeksgegevens onderstrepen hoe de oorlog tussen Rusland en Oekraïne een onmiddellijke en materiële impact heeft op de economie van de eurozone, en wijzen op het risico van een krimp in het tweede kwartaal”, zei hoofdeconoom Chris Williamson van S&P Global. Hij rekent daarbij op een verdere stijging van de inflatie in de komende maanden.

Vooral de Europese industrie had in maart te kampen met de effecten van de oorlog in Oekraïne. Door de aanval van het olie- en gasrijke Rusland op Oekraïne zijn onder andere de energieprijzen hard gestegen. Ook andere grondstoffen zijn flink duurder geworden, zoals ijzerertsen en voedingsgewassen. Daarnaast liepen de vertragingen in de toeleveringsketens op tot het hoogste niveau sinds november.

De inkoopmanagersindex voor de industrie, die de activiteit in de sector meet, nam deze maand af tot het laagste niveau in veertien maanden. Volgens Williamson wordt de industrie geconfronteerd met een “ongekende” stijging van de kosten voor onderdelen en grondstoffen en die zal volgens hem de komende maanden doorwerken in de consumentenprijzen.

In de dienstensector viel de bedrijvigheid terug tot het niveau van twee maanden geleden. De terugval bleef beperkt door versoepelingen van de coronamaatregelen, die een positief effect hadden op het toerisme en andere recreatieactiviteiten. Maar de opleving zal waarschijnlijk van korte duur zijn. Ondernemingen zetten zich volgens S&P Global al schrap voor een zwakkere groei en een daling van het consumentenvertrouwen.

In het verleden verzorgde marktonderzoeker IHS Markit de inkoopmanagersindexen. Dat Britse bedrijf is onlangs gefuseerd met S&P Global, dat ook bekend is om zijn rating van de kredietwaardigheid van bedrijven en landen.