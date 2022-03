Vrouw betrapt inbreker in woonkamer terwijl hij televisie probeert mee te nemen in winkelkar

De bewoonster van een huis in de Nachtegaelenlaan betrapten donderdagmorgen een inbreker op heterdaad in de woonkamer. De politie kan de dader uiteindelijk arresteren iets verderop.

De bewoonster van een woonhuis, gelegen in de Nachtegaelenstraat in de wijk Konterdam, beleefde woensdagmorgen de schrik van haar leven. In haar woonkamer stond ze oog in oog met een inbreker. De man was op dat moment de televisie van de vrouw, die in de woonkamer stond, in een winkelkar aan het plaatsen. Toen de man betrapt werd sloeg hij op de vlucht en liet zijn buit achter.

Voertuigen bestolen

De vrouw in kwestie belde meteen de politie. Die waren snel ter plaatse. “De toegesnelde interventieploegen konden de inbreker strikken tussen de Parklaan en de Meeuwenlaan”, klinkt het bij de politie. “Hij is in het bezit van een grote zak waar spullen inzitten die uit verschillende voertuigen komen.”

De inbreker had zich toegang verschaft via de achterdeur van de woning. Hij werd gearresteerd en ter beschikking gesteld van het parket. De vogelwijk, waaronder de Nachtegaelenlaan, werd enkele jaren geleden geviseerd door inbrekers. Dat zorgde voor de opstart van een buurtnetwerk in de wijk.