Nu ook Japan en Saoedi-Arabië: deze zeventien landen hebben WK-ticket al op zak

Japan en Saoedi-Arabië plaatsten zich donderdag in de Aziatische kwalificatieronde als zestiende en zeventiende land voor het WK in Qatar (21 november - 18 december). Er vallen zo dus nog vijftien plaatsen te verdelen. Een overzicht van de gekwalificeerde landen.

Zuid-Amerika: Brazilië, Argentinië

Azië: Qatar (gastland), Iran, Zuid-Korea, Japan, Saoedi-Arabië

Europa: Denemarken, Duitsland, Frankrijk, België, Kroatië, Spanje, Servië, Engeland, Zwitserland, Nederland

De komende week worden er nog heel wat WK-tickets verdeeld. Volgende dinsdag kennen we bijvoorbeeld al zeker de vijf Afrikaanse deelnemers, nog twee Zuid-Amerikaanse en Europese deelnemers. In totaal mogen er 32 landen naar het WK in Qatar.

