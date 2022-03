HET PUNT VAN VAN IMPE. “‘Typisch Meyrem’, zei men vroeger liefkozend. Nu zit daar meer prikkeldraad rond”

“Het juiste moment kan soms héél lang op zich laten wachten”, zei Meyrem Almaci gisteren, toen ze ontslag nam als voorzitster van Groen. Maar was dit wel het juiste moment? Liesbeth Van Impe analyseert de timing van het ontslag, dat er al lang zat aan te komen maar toch iedereen verraste. “Het is sowieso te laat. Ze had het twee jaar geleden al moeten doen.”

Verder kwam er voor één keer niet een konijn uit de hoed van een politicus, maar kwam er een politicus uit een konijn. Conner Rousseau blijkt heel wat swag en chille moves te hebben, en pakte daarmee iedereen in bij The Masked Singer. Maar zal het hem ook kiezers opleveren, of kunnen we hem nu niet meer serieus nemen?

Uiteraard hebben we het ook nog over de aanstelling van Marc Overmars bij Antwerp. Wat was dat eigenlijk.