Combinatie van spanning en vertrouwen in Uruguay: eerste WK-winnaar staat voor zinderende ontknoping kwalificatiecampagne

Na de interlandweek weten we welke vier Zuid-Amerikaanse landen rechtstreeks geplaatst zijn voor het WK in Qatar. Brazilië en Argentinië hebben hun ticket al een tijdje beet, voor Ecuador kan het bijna niet meer fout lopen. Op de vierde plaats in het klassement vinden we Uruguay terug. Aangezien eerste achtervolgers Peru en Chili het deze week elk tegen de Uruguayanen zullen opnemen, heeft de winnaar van het allereerste WK in 1930 zijn schaapjes nog niet op het droge. “Het stressniveau in het land scheert hoge toppen.”