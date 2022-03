Boris Johnson veroordeelt Russische EK-kandidatuur op NAVO-top in Brussel: “Dit gaat zelfs verder dan satire”

Boris Johnson is niet opgezet met de Russische kandidatuurstelling voor de organisatie van de EK’s in 2028 en 2032. “Dit gaat zelfs verder dan satire”, verklaarde de Britse eerste minister donderdag aan nieuwsagentschap PA in de marge van de NAVO-top in Brussel.

Woensdag raakte bekend dat Rusland ondanks een nog lopende schorsing vanwege de inval in buurland Oekraïne, het EK van 2028 of 2032 wil organiseren. Voor EURO 2028 krijgen de Russen concurrentie van Turkije, en een gezamenlijke kandidatuur van het Verenigd Koninkrijk en Ierland. “Het idee dat Rusland momenteel een voetbaltoernooi of een ander cultureel evenement mag organiseren, gaat zelfs verder dan satire”, aldus Johnson. “Ik kan me niet voorstellen dat iemand dit serieus neemt. Het beste dat zij kunnen doen, is hun gewapende strijdkrachten terugtrekken uit Oekraïne en de organisatie van het toernooi aan hen overdragen.”

© AFP

Momenteel is het ondenkbaar dat Rusland de organisatie van een toernooi krijgt toegewezen. De Wereldvoetbalbond FIFA schorste het land begin deze maand wereldwijd. Daardoor kan Rusland eind dit jaar niet deelnemen aan het WK in Qatar en mogen Russische teams niet deelnemen aan Europese competities. De Russische federatie is echter niet geschorst en daardoor konden ze probleemloos en geheel onverwacht een kandidatuur indienen. Ook in de Russische competitie wordt er momenteel gewoon gevoetbald.

De toewijzing van beide EK’s zal gelijktijdig gebeuren, in september 2023. Italië heeft interesse om het EK in 2032 te organiseren, naast Turkije en Rusland. In 2024 is Duitsland eerst nog aan de beurt.