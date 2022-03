Raadslid Vlaams Belang krijgt de wind van voren na standpunt over regenboogzebrapad: “Woketralala”

“Met een regenboogzebrapad geven we aan dat iedere inwoner zichzelf kan zijn in onze stad. We vragen aan het stadsbestuur om tegen 17 mei te onderzoeken of zo’n zebrapad mogelijk is”, zegt raadslid Amarildo Vllazeria (Vooruit).

Schepen voor gelijke kansen Gitta Vanpeborgh (Vooruit) gaat net als bijna alle andere raadsleden graag in op dit voorstel. Maar Vlaams Belang stemt tegen. Mark Schampaert: “Ik wil graag een persoonlijk standpunt geven en weet zelfs niet of het met de partijlijn strookt. Het standpunt is niet ingegeven uit homohaat. Mijn tofste collega op het werk is een overtuigde homo maar ik vind het niet kunnen dat een bepaalde geaardheid wordt gepromoot. Dit kan een provocatie zijn voor een deel van de Mortselse bevolking, zeker bij islam-aanhangers.”

“Er zijn voorbeelden genoeg in de maatschappij wat zij doen met regenboogvlaggen. Ik beschouw me als een conservatieve, viriele, heteroman en zo zijn er genoeg die het gehad hebben met de woke- en regenboogtralala”, spreekt Schampaert scherp. Hij geeft aan dat er genoeg gewone zebrapaden zijn die een beter onderhoud verdienen.

Zijn uitspraken werden als zeer ongepast onthaald bij andere Mortselse partijen. “Ik ben zelf van de islamitische gemeenschap en dien dit punt in. Het is zeker dat onze gemeenschap niet homofoob is”, reageert Vllazeria. Groen noemt de uitspraken ‘ranzig’. “Voor Groen is het nu duidelijk dat het Vlaams Belang in Mortsel geen bondgenoot is van de LGBTQ+ gemeenschap. Voor ons is Mortsel een plek waar iedereen zichzelf kan zijn. We zijn dan ook zeer verheugd dat het voorstel rond de regenboogzebrapaden met, op het Vlaams Belang na, volledige meerderheid is goedgekeurd”, zeggen Nadia Saouti en Jitse Born.