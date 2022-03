Lichamen van gezin op straat ontdekt na val van balkon in Zwitserse Montreux, politie spreekt van familiedrama

In het Zwitserse Montreux zijn donderdagochtend op straat de lichamen gevonden van drie volwassenen en twee kinderen. Enkel de 15-jarige zoon van het gezin overleefde een val van het balkon op de zevende verdieping. De politie spreekt van een gezinsdrama.

“Stuur dringend hulp, er liggen vijf mensen op straat. Ik denk dat ze dood zijn...” Het was een verpleegster die terugkeerde van haar nachtdienst die donderdagochtend aan de achterzijde van een appartement tegenover het casino van Montreux de lichamen vond en alarm sloeg. De hulpdiensten waren snel ter plaatse maar voor de Franse vader (40), zijn vrouw en haar tweelingzus (40) en het 8-jarige dochtertje van het gezin kwam alle hulp te laat. Enkel de 15-jarige zoon gaf nog een teken van leven. Hij vecht nu in het ziekenhuis voor zijn leven maar artsen durven zich niet uit te spreken over zijn overlevingskansen gezien de zware verwondingen.

Over de omstandigheden is nog weinig geweten, onder meer omdat er geen getuigen waren van het drama. De Zwitserse politie spreekt van een gezinsdrama. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen hoe het drama kon gebeuren.

Volgens Karim Ben Amor, procureur van het parket van Oost-Vaudes, waren twee gendarmes eerder gaan aankloppen bij het gezin. Ze hadden een bevel om de vader te verhoren over thuisonderwijs van het jongste kind en de leerplicht van de tiener. Geen van beiden was ingeschreven in een school.

“Wie thuisonderwijs geeft, moet dat kunnen aantonen. Maar de ouders gingen op geen enkele uitnodiging in. De agenten klopten aan bij het gezin maar kregen geen gehoor. Ze luisteren ook aan de deur, maar hoorden niets. Daarop vertrokken ze om later terug te keren”, zegt de procureur.

Wat er daarna gebeurd is, zal hopelijk de tienerzoon kunnen vertellen als hij het drama overleeft.

Het gezin woonde een drietal jaar in het appartement op de zevende verdieping en betaalde er zo’n 1.500 euro huur per maand. Het is dan ook een gegeerde locatie. Met de buren hadden ze nauwelijks contact.

“De man zei ook nooit goedendag als je hem tegenkwam in de gang. Hij bestelde wel veel pakjes, soms belden hier meerdere koerierdiensten per dag aan. En wat ook opviel, de jongste dagen rook het hier opvallend naar wierookstokjes in de gang”, zegt een bewoners van het gebouw.

