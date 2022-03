Brusselse regering verlengt waarschuwingsperiode LEZ voor Euro 4-diesels tot 30 juni

De LEZ die sinds 1 januari 2018 in het Brusselse Gewest van kracht is, wordt geleidelijk verstrengd om de vervuilende uitstoot van wagens die in de hoofdstad rijden terug te dringen.

Sinds 1 januari verbiedt de Brusselse LEZ de toegang van dieselwagens, -bussen en -bestelwagens met norm Euro 4 of lager. Om dit kenbaar te maken heeft de Brusselse regering de informatiecampagnes en financiële steun voor gezinnen en bedrijven sterk opgedreven.

Daarnaast werd een overgangsperiode ingesteld van 1 januari tot 1 april 2022 waarin geen administratieve boetes worden uitgeschreven aan bestuurders van wagens die niet meer in het gewest binnen mogen. Ze krijgen wel een waarschuwingsbrief.

Leveringsproblemen

De Euro 4-voertuigen zijn de laatste dieselwagens zonder roetfilter. Een studie uit 2020 van Leefmilieu Brussel en de International Council for Clean Transportation (ICCT) leert dat Euro 4-dieselwagens en -bestelwagens, die slechts een klein deel uitmaken van het wagenpark, goed zijn voor de helft van de uitstoot van fijn stof en 26% van de NOx-uitstoot in het Brussels Gewest.

De verstrenging van de LEZ heeft al geleid tot een forse vermindering van het aantal Euro 4-voertuigen in het Brussels Gewest: van 9% in februari 2021 tot 3% in februari dit jaar. Toen was het gebruik van deze voertuigen verboden, maar werden nog geen boetes uitgeschreven, verklaarde minister Maron donderdagnamiddag tijdens het vragenuurtje in het Brussels Parlement op vragen van Marc Loewensteun (DéFI) en Anne-Charlotte d’Ursel (MR).

Door de pandemie en de gevolgen van de oorlog in Oekraïne werden er belangrijke leveringsproblemen - tot maanden vertraging - vastgesteld voor nieuwe wagens en elektrische fietsen. Daardoor kunnen heel wat bestuurders, die een nieuwe wagen bestelden om aan de strengere LEZ-normen te voldoen, de regels niet naleven.

Daarom is de waarschuwingsperiode donderdag verlengd tot 30 juni. Tot dan zullen eigenaars van een Euro 4-dieselvoertuig dus geen boete krijgen.