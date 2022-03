Regering investeert miljard extra in leger om inzetbaarheid te verhogen: “Door huidige crisis ziet iedereen de noodzaak”

De federale regering zal deze legislatuur een miljard euro extra investeren in Defensie. Premier Alexander De Croo (Open VLD) en minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) gaven tekst en uitleg bij hoe die extra investeringen er precies zullen uitzien.

Concreet gaat het om 450 miljoen euro dit jaar, de komende twee jaar telkens 275 miljoen euro extra. Daarmee zal het leger haar munitiestocks weer stevig aanvullen, ervoor zorgen dat de verschillende wapensystemen allemaal werken, beschermingsmateriaal aankopen, investeren in zowel de militaire inlichtingendienst ADIV en de cybercomponent. “Door de crisis die we vandaag meemaken, ziet iedereen de noodzaak in van te herinvesteren in onze Defensie”, zegt Dedonder. De investeringen komen bovenop de tien miljard euro extra middelen die de regering al toezegde voor het leger.

De Croo haalt aan dat het de bedoeling is dat die investeringen ook op een slimme manier moeten gebeuren. Door op Europees niveau beter samen te werken. Door samen in te zetten op technologie en door te zorgen dat de Europese bedrijven ook hun graantje kunnen meepikken. “We hebben bedrijven die wereldtop zijn, maar die vaak in onderaanneming moeten werken. Als ze de hoofdaannemer kunnen zijn, dan kunnen ze daar veel meer aan overhouden.”

LEES OOK. “Dan wordt hij net als Catharina de Grote, Poetin de Grote”: experts zien oorlog in Oekraïne nog jaren duren (+)

(agy)