16-jarige opgepakt die filmpjes van belaging en discriminatie op sociale media plaatste

De Antwerpse politie heeft deze week een 16-jarige kerel opgepakt. Hij wordt ervan verdacht vrouwen te hebben lastig gevallen en een transpersoon en een non-binaire minderjarige te hebben belaagd en gediscrimineerd. De beelden werden telkens via TikTok verspreid. Begin vorige maand filmde hij ook een achtervolging met de politie.

De politie werd eind oktober 2021 gewezen op een filmpje op TikTok, een sociaal mediaplatform dat erg populair is bij jongeren. Op dat filmpje was te zien hoe minstens twee personen in het premetrostation Meir een transpersoon belaagden, uitscholden en bespuwden terwijl het slachtoffer op de tram wachtte.

Het filmpje werd snel verwijderd, maar kort nadien kwam het profiel opnieuw in beeld bij de politie. Op een nieuw filmpje was namelijk te zien hoe twee jonge vrouwen op de Meir werden lastiggevallen. “Ze werden gefilmd omwille van hun voorkomen. De beelden werden opnieuw verspreid via sociale media, waarop de twee dames een klacht indienden bij de politie”, zegt woordvoerder Willem Migom van de Antwerpse politie.

Op een derde TikTokfilmpje, begin dit jaar, was te zien hoe een minderjarig non-binair persoon belaagd en gediscrimineerd werd. “De politie maakte een proces-verbaal op. De cel diversiteit nam contact op met het jonge slachtoffer, dat een verklaring aflegde”, aldus Migom.

Achtervolging in huurwagen

Begin februari verscheen op het kanaal dan weer een filmpje van een achtervolging door de Antwerpse binnenstad tussen de politie en enkele minderjarigen in een huurwagen. Daarbij brachten ze ook verschillende voetgangers en fietsers in gevaar. De bestuurder reed zich uiteindelijk vast aan enkele betonnen blokken in de Cellebroedersstraat. Het snelleresponsteam van de politie kon drie van de vier verdachten inrekenen, een vierde persoon werd ook geïdentificeerd. Ze bleken alle vier minderjarig en werden uitgenodigd voor verhoor.

De politie nam de feiten zeer ernstig en wilde een signaal geven dat zulk gedrag niet ongestraft kon blijven. “Met toestemming van het openbaar ministerie kon de identiteit van de beheerder van het account achterhaald worden”, aldus Migom. “De verdachte, een 16-jarige man uit het Antwerpse, werd begin deze week verhoord. Het openbaar ministerie besliste de verdachte voor te leiden voor aanzetten tot haat en belaging. De jeugdrechter nam de gepaste jeugdbeschermingsmaatregelen.”