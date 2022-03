Potten en pannen kun je stapelen, maar hoe berg je deksels netjes op?

Het valt me bijna dagelijks op dat de potten- en pannendeksels in de keukens – zowel de onze, die van familie en kennissen, als die van gekende tv-koks – gezamenlijk en rommelig worden bewaard in een kast of een lade, waar ze enorm veel plaats innemen. De potten en pannen zelf kunnen mooi en plaatsbesparend in elkaar gestapeld worden, maar de deksels? Waarom is er nog steeds geen geschikt opbergsysteem beschikbaar?