Rode Duivel Dante Vanzeir reageert voor het eerst na zijn rode kaart: “Sanctie was terecht, heisa niet”

Vijf matchen op het strafbankje: dat was het verdict voor Dante Vanzeir na zijn uitsluiting tegen Charleroi. Hij raakte tegenstander Ozornwafor toen vol met de vuist in het gezicht en belandde in een mediastorm. “Ik had nooit de intentie om iemand te blesseren”, aldus Vanzeir in een video die Union verspreidde. De zitting bij de bond buiten beschouwing gelaten, is dat zijn eerste publiekelijke reactie na het incident. “De rode kaart en de schorsing waren logisch. De heisa die nadien gecreëerd is was misschien onterecht.”

De voorbije weken heeft Vanzeir afgezien: “Op de tribune toekijken is lastiger dan zelf spelen. En je traint toch een beetje zonder doel.” Gelukkig voor de aanvaller is er dezer dagen de nodige afleiding: hij mag op speelminuten hopen met de Rode Duivels tegen Ierland en Burkina Faso, om nadien nog slechts één competitieduel (tegen Standard) te moeten missen. Tegen Beerschot is Vanzeir weer inzetbaar. “De jongens hebben zonder mij getoond dat we genoeg kwaliteiten hebben om de afwezigheid van een speler op te vangen. Dat zal ons ook in de play-offs nog ten goede komen.”

Over die Champions’ Play-offs gesproken: Vanzeir steekt niet onder stoelen of banken dat Union de titel wil. “Het zou me pijn doen om die eerste plaats af te geven na ons mooie parcours. Dat zou wringen, de rest van de spelers denkt daar net zo over. Toch voelen we geen druk. Ook als we tweede, derde of vierde worden, zal het een fantastisch seizoen geweest zijn. (snel) Maar we zijn wel ambitieus.”