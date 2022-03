De tijd uit het oog verliezen omdat je in de Youtube-rabbit hole bent beland, of urenlang door Tiktok of de Reels van Instagram scrollen… Het is duidelijk dat videocontent een steeds belangrijkere rol speelt in ons leven. Nochtans is een goede video met de smartphone maken niet vanzelfsprekend. Maar met deze tips lukt het volgende keer misschien wel beter.