Josh Cullen, de paars-witte motor op het Ierse middenveld: “Zo jammer dat Lukaku en De Bruyne niet meedoen”

Josh Cullen (25) staat voor een speciale missie. De Ierse Voetbalbond viert zijn honderdste verjaardag en dus wil Ierland de galamatch tegen België doodgraag winnen. De Anderlecht-middenvelder – nochtans in Engeland geboren en de enige Ierse international die op het Europese continent voetbalt – is één van de sterkhouders die The Green Army moet vooruit stuwen. “Mijn Ierse grootouders zouden zo trots op me zijn.”